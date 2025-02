Santa Sede: “La notte del Papa è trascorsa bene”. Rosari tutte le sere a San Pietro

ROMA (ITALPRESS) – “La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito. Da questa sera, i Cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre. La preghiera, oggi, sarà presieduta da Sua Eminenza il Card. Segretario di Stato, Pietro Parolin”. Lo ha comunicato la sala stampa della Santa Sede.

