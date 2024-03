Una festa di Carnevale insolita quella organizzata dalla Rsa Sereni Orizzonti di Spinetta Marengo: in occasione dei 25 anni dalla morte di Fabrizio de André, la residenza ha deciso di rendergli omaggio, rappresentando i personaggi delle sue canzoni come delle maschere della festa.

L’originale idea è arrivata direttamente dal personale di animazione della struttura: gli ospiti hanno scelto in base ai propri gusti o alle proprie caratteristiche personali la maschera più adatta a loro. Così è nata “Princesa”, “Carlo Martello”, Don Raffaè, Via del Campo, gli indiani di “Smisurata preghiera”, il Generale del fiume di Sand Creek, bocca di rosa, il bombarolo e molti altri delle famosissime canzoni del cantautore.

Il commento

Così la direttrice della residenza Tosca Vendramin: “Gli anziani hanno sfilato accompagnati dalla canzone che rappresentavano sotto gli occhi divertiti di amici e parenti. Il percorso per arrivare all’individuazione e alla creazione delle maschere durante i laboratori è stato formativo per chi conosceva poco la poesia di De André e una riscoperta per chi l’ha sempre amata”.

La Residenza “Gigi e Teresio Capra” di Spinetta Marengo può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5.000 posti letto in Italia e all’estero.