Oggi la Giornata Nazionale del Cavallo

La Giornata Nazionale del Cavallo, quest’anno è la prima edizione ed è il 29 maggio 2022, per celebrare questo bellissimo animale e perché tutti, o quasi tutti, hanno la loro Giornata Nazionale. Tutti, meno il cavallo.

Così ci ha pensato Passione Cavallo ideando la Giornata Nazionale del Cavallo ® e noi di Club Cavallo Italia abbiamo abbracciato e condiviso questo straordinario progetto che rende, finalmente, omaggio al cavallo, a questo splendido animale al quale l’uomo deve moltissimo e che, senza di esso, non avrebbe mai raggiunto i traguardi odierni.

In Piemonte la Giornata Nazionale del Cavallo vi aspetta al Museo Storico dell’Arma di Cavalleria in Viale Giolitti n.5 a Pinerolo, in provincia di Torino con ingresso gratuito.

In allegato un’immagine del Museo.

Il Museo è aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e vi aspetta un piccolo omaggio per ricordare questa prima giornata importante, sino ad esaurimento scorte. Buona visita.

Per saperne di più: https://www.clubcavalloitalia.it/la-giornata-nazionale-del-cavallo/

Grazie.

La Giornata Nazionale del Cavallo ® è l’ultima domenica del mese di maggio di ogni anno, una data che ha grandi contenuti, tradizioni e storia riferita al cavallo.

L’ultima domenica di maggio del 1250 risulta infatti essere la prima data conosciuta di quando l’uomo ha iniziato, in Italia, la sua lunga vita assieme al cavallo.

La Giornata Nazionale del Cavallo ® è un’idea di Passione Cavallo, un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 2005 per far conoscere il cavallo e che ha al suo attivo un buon numero di iniziative di successo come il Concorso Nazionale Disegna il Tuo Cavallo, riservato alle bambine e ai bambini di tutta Italia, la Mostra Didattica Itinerante del Cavallo, il Concorso Fotografa il Cavallo e altre.