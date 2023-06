Alessandria ‘capitale dei motori’ venerdì 16 giugno, le Ferrari attendono la tappa della “1000 Miglia”

“Enzo Ferrari la definì la corsa più bella del mondo, averla in città è un appuntamento storico, il nostro club non poteva mancare”. Franco Giuliani, presidente di Scuderia Ferrari Club Alessandria, non ha dubbi: per l’arrivo della 1000 Miglia in città venerdì 16 giugno il sodalizio farà le cose in grande.

Reclutati una decina di soci per allestire al meglio lo spazio riservato dal Comune. Ancora Giuliani: “Avremo il nuovo gazebo che debutterà proprio in quell’occasione, l’arco gonfiabile, e soprattutto una trentina di Ferrari che faranno bella mostra in piazza Garibaldi, dove si fermeranno i concorrenti della 1000 Miglia”.

Ci saranno tantissimi modelli: l’iconica F40 voluta da Enzo Ferrari per i 40 anni della casa automobilistica da lui fondata, poi 550 Maranello, Mondial T, 360, 348, 355 e 355 Gts, 599. E ancora: 208 e 208 GTB, 612, California, Portofino e la sempre ammirata 308 Gts di Magnun P.I.

Franco Giuliani non sta più nella pelle, è entusiasta: “Daremo il benvenuto ai concorrenti della rievocazione storica della grande corsa bresciana, ma anche alle 120 Ferrari che sono al seguito della gara per il “Ferrari 1000 Miglia Tribute. Pur essendo un giorno feriale, spero che le persone sfruttino la pausa pranzo per vedere autentiche meraviglie, visto che con noi ci saranno anche gli appassionati del Bordino”.