Sarà inaugurato ufficialmente alle ore 17 di venerdì 16 giugno il nuovo tomografo digitale di ultima generazione per effettuare l’esame PET (Tomografia ad emissione di positroni). Una novità che permetterà alla Medicina Nucleare dell’Ospedale di Alessandria, di avere un miglioramento significativo nella qualità delle prestazioni erogate ai cittadini che quotidianamente si rivolgono alla struttura.

L’evento

Il 16 giugno sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio i lavori svolti per l’installazione della nuova strumentazione, che hanno visto lo smantellamento del precedente tomografo (del 2009), e la messa in funzione del nuovo Siemens Biograph Vision 450.

Il costo

Un intervento di oltre 2.200.000 euro, reso possibile grazie ai fondi del PNRR e che ha permesso di avere un tomografo con una maggiore risoluzione spaziale, con la possibilità quindi di rilevare lesioni più piccole, ma anche più veloce nell’acquisizione delle immagini stesse e ancora più sicuro per i pazienti da momento che consente di inoculare una dose minore di radiofarmaco.

La funzione

L’esame PET è utilizzato principalmente per diagnosticare tumori, capirne lo stato di avanzamento e verificare l’efficacia delle cure in corso, oltre che per accertare quale sia il punto migliore in cui effettuare un’eventuale biopsia.

Il tomografo sarà a disposizione della Medicina Nucleare, diretta da Alfredo Muni, unica struttura delle province di Alessandria e Asti che eroga servizi sia di tipo diagnostico sia terapeutico.

Si articola infatti in Medicina Nucleare Convenzionale (con 2 gamma-camera a doppia testa, una delle quali dotata di tecnologia SPECT/TC), Centro PET e Terapia Radiometabolica (con 2 camere singole per ricoveri in regime di degenza protetta).