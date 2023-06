La città di Alessandria è in trepida attesa della “1000 Miglia 2023”, “gara d’auto d’epoca per eccellenza, rappresentata da un marchio in grado di alimentare le passioni di un pubblico sempre più vasto, di valorizzare territori e suscitare emozioni” (sito https://1000miglia.it). L’importante manifestazione di rilievo internazionale si fermerà in piazza Garibaldi venerdì 16 giugno dalle 12 alle 13.40.

Le parole-chiave

Unicità, competizione, bellezza e passione sono le 4 parole-chiave che caratterizzano questa esclusiva kermesse sportiva e “fin dalle sue origini la “1000 Miglia” ha rappresentato l’espressione dello spirito audace, innovativo e pionieristico che ha reso unica la competizione e inconfondibile il suo marchio, la storica Freccia Rossa. È in questo cammino che il brand continua a rinnovarsi e rinnovare, mosso da grandi obiettivi: proteggere l’heritage 1000 Miglia ed estenderne la notorietà, per diventare un sinonimo dell’eccellenza italiana a livello internazionale”.

Il percorso

L’edizione 2023 delle “1000 Miglia” partirà il 13 giugno da Brescia e arriverà a Brescia il 17 giugno, dopo aver attraversato luoghi tra i più suggestivi del Paese: Lago di Garda, Verona, Ferrara, Lugo e Imola, Cervia-Milano Marittima, San Marino, Senigallia, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Roma, Siena, Pistoia, Passo dell’Abetone, Modena, Reggio Emilia, Parma, Stradella, Pavia, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Milano, Bergamo, Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, Brescia.

Le parole del sindaco

Così Giorgio Abonante ha presentato la kermesse in arrivo: “La tappa della “1000 Miglia” nella nostra Città il prossimo 16 giugno è un momento di grande prestigio. La possibilità di vedere sostare ad Alessandria auto d’epoca con peculiarità straordinarie, condotte da persone di grande notorietà, è un’opportunità per attirare turisti e visitatori. Il binomio tra “1000 Miglia” e Alessandria è di per sé un elemento straordinario, ma altrettanto eccellente sarà l’accoglienza che la Comunità alessandrina tributerà ai partecipanti, fondata sulla qualità del territorio”.