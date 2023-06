Lions Club Alessandria Host: 2 anni di grandi progetti e un nuovo presidente: Alan Vicino

Dopo due anni di intenso lavoro alla presidenza del Lions Club Alessandria Host, Marcello Canestri passa il testimone ad Alan Vicino, uno dei soci più giovani che vanta una lunga esperienza tra i LEO, l’associazione giovanile del Lions Clubs International.

Il “passaggio della campana” è avvenuto alla presenza di circa 150 tra soci Lions e amici che hanno voluto festeggiare il presidente uscente e riconoscergli il merito di aver introdotto alcune importanti novità nella vita associativa del più anziano club Lions di Alessandria.

Il recente passato

Canestri ha ridotto il tradizionale numero dei meeting – 2 al mese – privilegiando la realizzazione di service che hanno coinvolto gli altri Club e la cittadinanza in progetti per la comunità: dalle cene estive per l’acquisto dei defibrillatori, alla raccolta fondi per donare un cane guida a Roberto, un non vedente della nostra provincia, dalla “cena dei sorrisi” sul Ponte Meyer di Alessandria dove 1.000 persone hanno contribuito al progetto “parchi inclusivi” – ne saranno realizzati due in città d’intesa col Comune – dal progetto pilota “Autismo e tecnologie digitali”, che ha permesso a una ventina di ragazzi, affetti da disturbi dello spettro autistico, di frequentare un corso di informatica presso il DISIT dell’UPO, al tradizionale concerto degli allievi del conservatorio “Vivaldi” di Alessandria.

Tanti altri i progetti realizzati in questi anni come la raccolta di generi alimentari per le famiglie meno abbienti, l’aiuto ai centri estivi parrocchiali, la raccolta degli occhiali usati che verranno ricondizionati e inviati nei Paesi più poveri, i service per le persone diversamente abili, la tutela dell’ambiente.

L’eredità

Il nuovo presidente si appresta ad affrontare l’incarico con entusiasmo e con l’aiuto di un club molto unito e collaborativo, con 5 nuovi soci: Manuela Brancolini, Riccardo Chiesa, Luisella Daziano, Maria Elisabetta Guasco, Cinzia Lumiera.

Un importante riconoscimento a livello nazionale è stato consegnato al socio Lucio Laugelli per le campagne video a tutela dell’ambiente realizzate per Lions Italia.

L’attività del club non si ferma con la pausa estiva e Alan Vicino ha già annunciato il 1° evento che si terrà mercoledì 19 luglio in piazza Duomo ad Alessandria: sarà una cena benefica aperta a tutta la cittadinanza per sostenere il progetto “Autismo e tecnologie digitali”.