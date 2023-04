Giornata della terra, 22 aprile: Uncem lancia l’emergenza spopolamento in montagna

Oggi è la Giornata della Terra e Uncem lancia l’allarme-montagna, per un uso migliore e più duraturo delle risorse naturali, ponendo l’accento sul grave problema della la riduzione della superficie agricola su Alpi e Appennini, problema forse peggiore della presenza di lupi e orsi.

I problemi

Troppe particelle catastali per i terreni montani, forte riduzione delle imprese agricole, troppo abbandono, e scarso utilizzo delle opportunità dei territori.

Anche per le filiere forestali sono completamente abbandonate, nonostante la legge forestale nazionale e la Strategia forestale.

La soluzione

Uncem si unisce a quanto afferma il dottore forestale Luigi Torregiani in merito alle importanti parole della presidente Meloni sulle filiere legno 100% italiane: “Che un Primo Ministro parli di gestione forestale era impensabile fino a pochi anni fa,; significa che il nostro settore sta uscendo dall’ombra. Questo successo non è cosa di oggi, viene da lontano, è frutto di un enorme lavoro di squadra che, dalla nascita della Direzione Foreste e dall’uscita della Strategia Forestale Nazionale, ha ridato slancio ed energia al nostro ambito troppo spesso dimenticato, nonostante oltre un terzo d’Italia sia coperto da foreste. È anche vero però che per puntare seriamente su una ‘filiera legno-arredo 100% italiana’ serviranno tanti decenni ed enormi investimenti in selvicoltura. Sarà davvero così?!? È molto difficile che questo auspicio si realizzi a breve e su larga scala, ma è anche vero che da qualche parte bisogna pur partire…”

