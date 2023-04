Go-kart, l’alessandrino Lorenzo Sammartano raddoppia a Franciacorta: doppio 8° posto

Lo scorso weekend Lorenzo Sammartano, come già avvenuto a Jesolo al debutto, ha nuovamente centrato un doppio piazzamento nella top ten del “Rotax Max Challenge” categoria Junior sul kartodromo di Franciacorta (Bs).

C’è un po’ di rammarico per il portacolori del Lka Racing: durante le prove libere e il warm up i tempi erano decisamente buoni, in particolare nell’ultima sessione prima delle qualifiche, in cui il 13enne alessandrino aveva staccato il 3° miglior riscontro cronometrico (51”647). “Sono dispiaciuto per le qualifiche durante le quali non ho girato su quei tempi – ha commentato Lorenzo – Franciacorta è una pista dove le scie sono fondamentali e purtroppo non sono riuscito a sfruttarle a dovere, alla fine ho chiuso col 10° crono”.

In gara le cose sono andate un po’ meglio e Lorenzo ha conquistato l’8^ piazza assoluta sia in gara 1 che in gara 2.

Domenica 23 nel Bresciano saranno impegnati 21 piloti della categoria Junior, molti dei quali provenienti dal Challenge italiano.

Una curiosità: in un’altra categoria rispetto a quella in cui gareggia Lorenzo Sammartano, ci sarà anche Robin Raikkonen, figlio di Kimi, ultimo pilota a regalare il mondiale formula 1 alla Ferrari nel 2007.