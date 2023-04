Poste Italiane: 135 nuovi mezzi ‘green’ per le consegne in provincia di Alessandria

Poste Italiane viaggia sempre più “green” in provincia di Alessandria.

Sono stati sostituiti 135 mezzi tradizionali con altrettanti mezzi ‘green’ per trasportare lettere e pacchi . La nuova fornitura di mezzi elettrici consiste in 11 tricicli e 122 auto (ibride e elettriche), ciascuna con di 52 kw di potenza, una autonomia di 350 km, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di 1 m3 e in 2 furgoni elettrici.

Le caratteristiche

Gli allestimenti dei nuovi veicoli ad energia pulita realizzati per Poste Italiane aumentano la sicurezza per il conducente e la capacità di carico, in modo da sostenere la crescente domanda di servizi generata dall’aumento del commercio on-line. L’impegno per l’ambiente è uno dei pilastri cardine per arrivare all’obiettivo “zero emissioni” fissato per il 2030, come confermato dal Piano Strategico del Gruppo “2024 Sustain & Innovate”.

