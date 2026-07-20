Cina: cani robot si sfidano in un percorso a ostacoli alla WAIC 2026





Guardate questi cani robot alle prese con un percorso a ostacoli.

Alla Conferenza mondiale sull’IA (WAIC) 2026, in corso a Shanghai, alcuni giovani innovatori si sono sfidati nelle finali del WAIC Young. Grazie alla navigazione completamente autonoma, i loro robot quadrupedi hanno individuato gli ostacoli e tracciato in tempo reale i percorsi da seguire. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/lcr (Fonte video: Xinhua)