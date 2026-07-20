Risparmio gestito: livelli record nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo massimo storico per il risparmio gestito e record per i dividendi distribuiti in un anno di forte crescita per il comparto finanziario quotato e le società negoziate sull’Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese (PMI) ad alto potenziale di crescita. È la fotografia che emerge dai Bollettini statistici Intermediari ed Emittenti pubblicati dalla Consob per il 2025. Sul fronte dell’intermediazione finanziaria il controvalore degli strumenti finanziari detenuti presso gli intermediari vigilati nell’ambito dei servizi di investimento e della gestione del risparmio è salito del 7,9% rispetto al 2024, raggiungendo i 4.373 miliardi di euro, il livello più elevato dall’avvio delle rilevazioni Consob nel 2010. All’interno di questo quadro è di rilievo il valore dei titoli di capitale italiani, balzato a 533,9 miliardi di euro, con una crescita del 24,2% (pari a oltre 100 miliardi in più rispetto al 2024), a conferma della fiducia degli investitori nel mercato italiano. Rispetto al 2024 è cresciuto anche il patrimonio gestito, salito a 1.763 miliardi di euro sostenuto soprattutto dall’espansione dei fondi d’investimento. Nel corso dell’anno è risultata positiva per circa 17,5 miliardi di euro anche la raccolta netta dei fondi di investimento aperti di diritto italiano, principalmente grazie alla spinta del comparto obbligazionario.gsl

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