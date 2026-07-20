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New York: per Italpress un nuovo studio tv a Times Square con Piazza Italia

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Lug 20, 2026


NEW YORK (ITALPRESS) – Italpress consolida la sua presenza negli Stati Uniti e raddoppia a New York con l’apertura di un nuovo corner televisivo nel cuore di Times Square.
Il nuovo studio TV dell’agenzia di stampa sarà ospitato all’interno di Piazza Italia, piattaforma che da cinque anni sostiene le imprese italiane negli Stati Uniti, collaborando con prestigiosi marchi del Made in Italy, produttori leader e designer emergenti per favorirne l’ingresso, lo sviluppo e la crescita nel mercato nordamericano.
L’accordo è stato firmato a New York dal direttore e fondatore di Italpress, Gaspare Borsellino, e dal presidente e dal vicepresidente di Piazza Italia, Alberto Milani e Marco Giovanelli.
abr/mrv

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