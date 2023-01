Saldi fino al 70% per panettoni, cotechini e torroni, ma fate attenzione alla data di scadenza

Con l’arrivo del nuovo anno iniziano i saldi anche a tavola per i prodotti tipici delle feste di Natale, dai cotechini agli zamponi, dai pandori ai panettoni fino ai torroni e alle altre specialità, che possono essere offerti anche a sconti rilevanti che arrivano fino al 70%.

E’ il consiglio di Coldiretti Alessandria in occasione dell’avvio degli sconti che scattano anche per cibi e bevande sugli scaffali di negozi e supermercati oltre da giovedì 5 gennaio.

L’occasione

Un’opportunità per quanti non sono ancora appagati dai menù delle feste di fine anno. La tendenza generale è stata quella di privilegiare produzioni a chilometro zero e piatti della tradizione: il 92% dei cittadini ha portato in tavola per la festa soprattutto prodotti italiani, tra un 53% che lo ha fatto soprattutto perché sono più buoni e il 39% che considera una priorità sostenere l’economia e il lavoro del proprio Paese in un momento difficile.

Le parole

Il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco ha spiegato: “Si tratta spesso di alimenti tipicamente natalizi, fra cui pandori, panettoni, torroni, cotechini, zamponi, frutta secca e spumanti. E’ necessario fare sempre attenzione alle date di scadenza, obbligatoriamente indicate nelle confezioni per evitare di consumare prodotti vecchi”.

E il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco ha aggiunto: “Le offerte di grande qualità sono disponibili anche nelle aziende agricole, negli agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica. Quest’anno il cibo Made in Italy è stato il regalo più apprezzato”.