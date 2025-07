Fiat, la Topolino Vilebrequin collector’s edition celebra l’estate

ROMA (ITALPRESS) – Dalla collaborazione tra Fiat e Vilebrequin è nata la nuova Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, microcar ispirata all’estate, di cui saranno prodotti soltanto 200 esemplari rifiniti artigianalmente. Lunga due metri e mezzo e larga meno di un metro e mezzo, la Topolino ha più o meno le dimensioni della mitica 600, ma è elettrica. All’esterno la livrea in bianco e blu marine richiama i temi degli ombrelloni a righe con la capote che si arrotola facilmente. Sul retro un portapacchi può contenere una cesta per il picnic. Sotto il volante, azionando un tasto, si apre uno sportellino all’esterno, lato guida, che dà accesso a una doccetta. Non ci sono sportelli e al loro posto una corda, in stile marinaro, delimita l’accesso. Non sono previsti i tappetini che sono sostituiti da dettagli in teak ispirati al mondo nautico. Con i suoi 45 chilometri di andatura massima non si rischiano contravvenzioni per eccesso di velocità e i 75 km di autonomia sono più che sufficienti per andare in giro fra un lido e l’altro.

tvi/abr/azn