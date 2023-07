Caldo e afa nelle ore di riposo aumentano i disagi per coloro che soffrono di insonnia, circa 12 milioni di italiani, portando ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare. Non esagerate con cioccolato, cacao, the, caffè, superalcolici e piatti speziati.

Lo sottolinea Coldiretti Alessandria per affrontare le alte temperature. Un aiuto importante arriva dalla tavola con la ‘dieta estiva del riposo’: per favorire il sonno, infatti, è opportuno consumare alimenti semplici senza condimenti pesanti e frutta e verdura in quantità per reidratare il corpo.

Per dormire bene è quindi consigliabile mangiare angurie, meloni, albicocche, pesche, nettarine, ciliegie, nespole e susine per un pieno naturale di vitamine. Mentre, fra le verdure che conciliano il sonno, al primo posto c’è la lattuga, seguita da radicchio rosso e aglio.

Frutta e verdura sono infatti alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile.

E’ importante favorire cibi che, in porzioni equilibrate, aiutano a rilassarsi: dalla pasta al riso, dall’orzo al pane, magari consumati freddi sotto forma di insalate, mentre ottimi sono anche i legumi, le uova bollite, la carne, il pesce, formaggi freschi. Ottima la frutta di stagione che con i suoi zuccheri naturali semplici aiuta ad alzare la serotonina.

L’alimentazione è in stretto rapporto con il sonno. Meglio evitare, o non esagerare, con cioccolato, cacao, the e caffè, oltre ai superalcolici che inducono un sonno di cattiva qualità con risveglio magari su cuscini e lenzuola bagnati di sudore, soprattutto quando c’è caldo afoso soprattutto durante notti con temperature minime molto alte. Da bocciare piatti speziati con curry, pepe, paprika o con troppo sale, prodotti pronti in scatola e minestre con dado da cucina che rendono più difficile addormentarsi.