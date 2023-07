Regione: valutazioni ambientali più semplici

Approvato dal Consiglio Regionale Piemontese, con 23 sì e 14 non votanti, il disegno di legge 242 dal titolo “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”.

“Il provvedimento, abrogando le norme regionali del 1998 – ha spiegato il relatore di maggioranza Matteo Gagliasso – è finalizzato alla massima semplificazione normativa per la valutazione ambientale strategica (Vas), la valutazione d’impatto ambientale (Via) e l’autorizzazione ambientale integrata (Aia). A questo scopo sono stati introdotti meccanismi più veloci di adeguamento a eventuali modifiche negli allegati al Codice dell’ambiente, in maniera tale da conferire snellezza e certezza normativa agli operatori di settore. Tra le misure ci sono anche quelle per promuovere la presentazione digitale delle istanze e la messa a disposizione del pubblico dei dati ambientali, per favorire trasparenza e partecipazione. Si cerca di aiutare gli enti locali nella gestione delle procedure, anche attraverso lo svolgimento associato delle funzioni, innovando in tema di oneri istruttori e anche con il supporto scientifico dell’Arpa”.