Dopo le dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, sull’arrivo di decreti del Governo per imporre l’evidenza della farina di insetti sulle confezioni, i vertici di Coldiretti Alessandria commentano positivamente la cosa.

Il presidente Mauro Bianco

“Una misura per cercare di limitare i pericoli, dopo il via libero Ue a larve del verme della farina, grillo domestico, larva gialla della farina e cavallette, in una serie di alimenti come pane, panini, cracker, grissini, barrette ai cereali. Si tratta di alimenti oggetto di valutazione dell’Efsa, l’autorità alimentare Europea, che nel suo parere ha rilevato che il consumo di questi insetti può causare reazioni nelle persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere”.

Il direttore Roberto Bianco

“L’arrivo in tavola degli insetti solleva precisi interrogativi di carattere sanitario e salutistico, ai quali è necessario dare risposte, facendo chiarezza sui metodi di produzione e sulla stessa provenienza e tracciabilità. La maggior parte dei nuovi prodotti proviene da Paesi extra Ue, Vietnam, Thailandia, Cina, da anni ai vertici delle classifiche per numero di allarmi alimentari”.