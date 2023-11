Cosa mettiamo nel carrello della spesa e cosa finisce nel bidone?

Partendo da questa domanda, Donne Impresa Coldiretti Alessandria ha organizzato, nell’ambito delle iniziative collegate alla 37^ edizione della Fiera di San Baudolino, domenica 12 novembre, un incontro dedicato a “La cucina antispreco”, idee e consigli per utilizzare in ricette gustose i ‘cibi del giorno dopo’.

Suggerimenti utili per una spesa salva-tasche saranno al centro dell’iniziativa che si terrà dalle ore 10,30 in Sala Michel, all’interno della Corte del Gusto, nella sede della Camera di Commercio di Alessandria, in via Vochieri 58.

Una vera e propria lezione sul risparmio tra i fornelli grazie al cooking show organizzato dall’agrichef Stefania Grandinetti, presidente Regionale e Provinciale agriturismi di Terranostra, nell’ottica di una cucina anti-spreco, per “salvare i cibi” e creare nuove gustosissime ricette.

Ingresso e degustazione gratuiti.

I numeri

Quasi 7 persone su 10 cercano prodotti ‘a km zero’ e il 50% effettua acquisti nei mercati dei contadini con l’obiettivo di sostenere le realtà locali, ridurre l’impatto ambientale dei lunghi trasporti e garantirsi prodotti più freschi che durano di più e tagliano quindi gli sprechi. Comportamenti che hanno fatto scendere, negli ultimi mesi, del 12% lo spreco alimentare nelle case degli alessandrini.

Siamo sulla strada giusta, ma è troppo alta la media di 27,3 kg di cibo all’anno nel bidone (524,1 grammi a testa alla settimana).

Le parole

Così Silvia Beccaria, responsabile provinciale Donne Impresa Coldiretti, spiega l’iniziativa: “La lotta agli sprechi inizia nel carrello della spesa e finisce con la riscoperta dei piatti del giorno dopo, valorizzando gli avanzi e aiutando a conservare le tradizioni culinarie del passato. Durante la mattinata (di domenica, ndr) daremo consigli utili per gli acquisti, mentre verranno preparate ricette basate sul recupero, esaltando sapori e fantasia per risparmio e sostenibilità”.