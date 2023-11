L’assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio ha consegnato ad inizio settimana l’attestato di “Bottega dei Servizi” al Bar del Ponte di Albera Ligure, una delle quasi 100 attività all’interno di comuni sotto i 5.000 abitanti che si sono aggiudicate un contributo per mantenere vivi gli esercizi commerciali nei piccoli centri montani, aggiungendo servizi per turisti e per la cittadinanza oltre alla somministrazione di beni alimentari.

In provincia di Alessandria

Oltre ad Albera Ligure, altri esercizi della provincia hanno beneficiato del sostegno regionale, nei comuni di San Sebastiano Curone, Voltaggio, Cassinelle e Tagliolo Monferrato. Per loro è stata utile allo scopo l’aggiunta di Internet point, biglietteria del trasporto pubblico locale, noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo, spazi per co-working, sportello postale, ricariche telefoniche, consegna domiciliare gratuita, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi non alimentari, sportello per la Pubblica amministrazione.

Il commento

Così l’assessore a Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio: “È un altro passo avanti nell’attenzione verso la montagna, per contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi e renderli più vivibili per i residenti. Montagne e borghi non devono essere soltanto luoghi di villeggiatura, ma anche zone dove poter vivere tutto l’anno con servizi e attività economiche vive”.

Per mantenimento e sviluppo delle ‘Botteghe dei Servizi’ nei paesi di montagna con meno di 5.000 abitanti, la Regione aveva stanziato 3 milioni di euro.