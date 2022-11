C’è la forte opposizione degli italiani ai cibi artificiali evidenziata dal Censis secondo cui si tratta di una realtà rifiutata dall’84% , contrario all’idea di cibi prodotti in laboratorio da sostituire a quelli coltivati in agricoltura. Il no al cibo sintetico è preponderante per classi di età, titolo di studio, genere, area territoriale di residenza, livello di reddito.

In provincia di Alessandria hanno firmato la petizione anche tantissimi sindaci e amministratori locali. In molti Consigli Comunali è in fase di approvazione, esattamente come ha già fatto il Consiglio regionale del Piemonte lo scorso 22 novembre, l'ordine del giorno per sostenere la mobilitazione Coldiretti contro il cibo sintetico e tutte le iniziative di sensibilizzazione al riguardo sostenute dal mondo agricolo, accademico e scientifico finalizzate a richiamare l'attenzione sui rischi della diffusione del cibo da laboratorio.