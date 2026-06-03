Birra artigianale: nuove tutele contro le frodi





ROMA (ITALPRESS) – Nuove tutele per la birra artigianale italiana. Unionbirrai e l’Icqrf, l’Ispettorato del Ministero dell’Agricoltura che si occupa della lotta alle frodi agroalimentari, hanno rinnovato il protocollo d’intesa già avviato nel 2019 per difendere la corretta denominazione di “birra artigianale”. L’obiettivo è contrastare utilizzi impropri e comunicazioni ingannevoli che rischiano di confondere i consumatori e penalizzare i piccoli produttori indipendenti. L’accordo, della durata di tre anni, prevede una collaborazione più stretta nelle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio del mercato. Unionbirrai si impegnerà a segnalare eventuali irregolarità riscontrate nella grande distribuzione, negli eventi pubblici e nelle campagne promozionali, fornendo ogni anno un report sulle principali criticità del settore. Il protocollo punta anche a rafforzare le attività di informazione e formazione rivolte sia agli operatori sia ai consumatori, per garantire maggiore trasparenza e una corretta conoscenza delle caratteristiche che definiscono una vera birra artigianale. Secondo Unionbirrai, in un mercato in continua crescita, difendere questa denominazione significa valorizzare il lavoro dei piccoli birrifici italiani, tutelare la qualità del prodotto e garantire ai consumatori scelte più consapevoli.

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