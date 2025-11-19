Ad Alessandria alcuni locali sostengono la ricerca con il piatto solidale, fino al 30 novembre

In occasione della Settimana della Ricerca 2025 (21-28 novembre), promossa dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, prende il via una nuova iniziativa di solidarietà diffusa a favore di Solidal per la Ricerca. Fino al 30 novembre, diversi bar e ristoranti del territorio hanno scelto di inserire nei loro menù un piatto “solidale”, devolvendo 1 euro per ogni portata ai progetti di ricerca del DAIRI.

Un gesto semplice che permette a tutti di contribuire concretamente scegliendo un piatto dedicato. All’iniziativa partecipano i seguenti esercizi: il “Binario 5” con gli agnolotti ai tre arrosti con riduzione di brasato, “La Prosciutteria” con il frico friulano, “Timo e Rosmarino” con la carne cruda, “Favorite! Osteria contemporanea” con la zuppa di pane e cavolo di San Giovanni, “Fuga di Sapori” con gli spaghetti all’assassina, “La Corte di Elma” con la calamarata della Corte, “Rosso Pomodoro” con la pizza radicchio-guanciale-nocciole e “Tip Tap” con il pollo al curry accompagnato da riso basmati.