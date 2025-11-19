Attualità Alessandrina Cucina Eventi

Ad Alessandria alcuni locali sostengono la ricerca con il piatto solidale, fino al 30 novembre

DiRaimondo Bovone

Nov 19, 2025 , , , , ,
Un bel piatto di agnolotti

In occasione della Settimana della Ricerca 2025 (21-28 novembre), promossa dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, prende il via una nuova iniziativa di solidarietà diffusa a favore di Solidal per la Ricerca. Fino al 30 novembre, diversi bar e ristoranti del territorio hanno scelto di inserire nei loro menù un piatto “solidale”, devolvendo 1 euro per ogni portata ai progetti di ricerca del DAIRI.

Un gesto semplice che permette a tutti di contribuire concretamente scegliendo un piatto dedicato. All’iniziativa partecipano i seguenti esercizi: il “Binario 5” con gli agnolotti ai tre arrosti con riduzione di brasato, “La Prosciutteria” con il frico friulano, “Timo e Rosmarino” con la carne cruda, “Favorite! Osteria contemporanea” con la zuppa di pane e cavolo di San Giovanni, “Fuga di Sapori” con gli spaghetti all’assassina, “La Corte di Elma” con la calamarata della Corte, “Rosso Pomodoro” con la pizza radicchio-guanciale-nocciole e “Tip Tap” con il pollo al curry accompagnato da riso basmati.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

