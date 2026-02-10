Al Quartiere Cristo nuovo record di presenze per Carnevale: domenica scorsa oltre 600 maschere

Il Quartiere Cristo è riuscito ancora una volta a fare il ‘tutto esaurito’, con piazza Ceriana piena di maschere, migliaia di persone, attrazioni, giochi, baby dance e tanto divertimento. OItre 600 le mascherine iscritte grazie al grande impegno dell’Istituto “Sibilla Aleramo” (presenti tutte le scuole del Quartiere) in una giornata vinta dagli organizzatori contro il maltempo che annunciava pioggia; ma alla fine non è piovuto. Un grande senso di appartenenza al Territorio con l’impegno di tutti per la Zona Sud della Città (Cristo e Sobborghi) che ancora una volta è riuscita nell’impresa di portare in piazza migliaia di persone per la festa più attesa dai bambini.

Il dj set di Rvs e radio Bbsi, la baby dance dei ragazzi di AnimAzione, il Mago Canticchio, lo stand delle scuole del Quartiere ispirate al Mago di Oz, la pentolaccia del Centro incontro Cristo, lo stand Informativo di Amag Ambiente, il concorso delle maschere a cura della Pro Loco Lisondria, la presenza della Soms , Parrocchie, Punto Di e Volontari della Croce Rossa Italiana. Impeccabile il servizio sicurezza con gli oltre 30 volontari dell’Unac e Castellazzo Soccorso coordinati dall’Associazione Alessandria Sud.

Ma gli appuntamenti del Carnevale nella Zona Sud della Città non sono terminati: sabato 14 febbraio alle 19.30, presso la Soms in Corso Acqui 158, APERICENA e abbondanza di FRITTELLE dolci per tutti.

A seguire BALLO (in maschera!) con l’allegra musica del dj FRANCO TASCA.

Il Centro Don Bosco chiuderà gli eventi con la Festa di Carnevale in Oratorio martedi 17 febbraio

dalle 15 alle 18 con “NEL BOSCO DI DON BOSCO”.

Il Carnevale si festeggerà anche nei sobborghi della Sud, a Villa del Foro, sabato 14 febbraio, con ritrovo in SOMS alle 14.30, Sfilata per le vie interne del paese con alcuni carri allestiti a tema e ritorno in SOMS per la festa finale con merenda. Domenica 15 febbraio partecipazione al Carnevale di Alessandria con il carro ispirato al cartone animato “Coco” (Walt Disney).