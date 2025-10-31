Attualità Alessandrina Cucina Eventi

'Isola della Carne': evento CIA a Repergo d'Asti su zootecnia e Razza Piemontese

Domenica 26 ottobre a Repergo d’Asti si è chiuso il mese di “Pranzi in Cascina”, 4 domeniche di iniziative organizzati dall’azienda Isola della Carne di Marco Capra per diffondere e promuovere il valore della Razza bovina Piemontese. Nel 2025 l’evento ha compiuto 18 anni.
Il momento clou della giornata è stato lo svolgimento del convegno, organizzato con CIA Alessandria-Asti Piemonte da Scoprire, dedicato al settore, dal titolo ‘Zootecnia da carne: prospettive, mercati e valore. La promozione del consumo di carni locali’.
L’iniziativa rientra nel progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte, Tour Agricoltura e Ambiente 2025 – Sviluppo Rurale 2023-2027.

Ospite speciale dell’incontro è stato Fabrizio Nonis, in arte “El Bekèr”, volto noto di trasmissioni televisive sul Gambero Rosso Channel, testimonial del cibo italiano nel mondo e presenza tv alla Prova del Cuoco. Nonis ha spiegato l’importanza della comunicazione nell’approccio con il consumatore finale, e di quanto una buona cultura gastronomica debba valorizzare tutti i tagli di carne, non solamente quelli nobili, perché «l’animale è sacrificato e deve essere onorato, nulla deve andare perduto».
Parallelamente all’evento è stato consegnato l’Agrestino 2025, un riconoscimento che CIA Alessandria-Asti consegna a persone che si sono distinte nel mondo agricolo: premiato Lorenzo Giordano, presidente della Cantina Vinchio Vaglio, dalla presidente Daniela Ferrando e dal direttore Paolo Viarenghi

LE PAROLE – Così Marco Capra: «L’iniziativa ha riscosso grande interesse tra i consumatori, la strada intrapresa è quella giusta. Valorizzare e promuovere i prodotti locali non è solo un fatto aziendale, ma riguarda il pensiero comune e la costruzione di una identità, oltre a diffondere la corretta alimentazione».

