Arriva “Quattrozampeinfiera”: il weekend natalizio per cani e gatti a Torino, 18-19 novembre

Informazione e formazione, incontro con le aziende, spettacoli, sport e sfilate con propri amici fedeli. www.quattrozampeinfiera.it

Sta per arrivare a Torino un evento emozionante, un’occasione per celebrare l’affetto e l’amicizia con i nostri cari amici pelosi durante il periodo natalizio. Quattrozampeinfiera è pronto a regalare a cani e gatti un weekend straordinario il 18 e 19 novembre, all’interno del suggestivo LingottoFiere, Padiglione 1 (via Nizza 294).

Le attività

L’evento offre una vasta gamma di coinvolgenti attività, mirate al divertimento, al benessere, e al consolidamento dei legami tra gli animali e i loro proprietari:

Il Disc Dog, afferrare il disco

Esercita la mente: giochi per stimolare l’Intelletto canino

Mobility: un percorso interattivo per rafforzare il legame

Tana ludica: esplorando l’Istinto di caccia

Hoopers: un nuovo modo di intendere lo sport cinofilo

Rally-O: un cammino di collaborazione

Treibball: Un gioco di squadra per tutti i cani

Dog Agility: salti, tunnel, passerelle e divertimento

Info

Fiera: sabato e domenica dalle 10 alle 19 – chiusura casse ore 18

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni), cani e gatti.

Biglietto intero € 12 – Scaricando lo sconto € 9 – Biglietto on line € 8.5

[email protected] – Tel. 0362.1636218 – quattrozampeinfiera.it