Politica – Locci: “Dopo 500 giorni con Abonante Sindaco la città è alla deriva”

Il Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Emanuele Locci, è intervenuto sui primi 500 giorni di amministrazione di Giorgio Abonante alla guida della città di Alessandria.

“Da 500 giorni la città è senza una guida, sta andando allo sbando. Abbiamo provato a fare oltre cento proposte in questo anno e mezzo, per lo più bocciate o rinviate in commissione senza mai essere più trattate. Abbiamo visto di nuovo chi guida la città mettere le mani nelle tasche dei cittadini – racconta Locci nel video pubblicato sulla pagina facebook DilloALocci – cosa che non avveniva dall’ultima amministrazione di centrosinistra guidata da Rita Rossa, con l’aumento dell’Irpef dello 0,4% e la TARI è cresciuta di quasi il 5%. La riscossione dei tributi è stata assegnata alla società Municipia guidata da De Capitani, già alla guida di Amag con Rita Rossa Sindaco e sicuramente nessuno sentiva la sua mancanza. Le strade non sono mai state così ammalorate, la sicurezza sta diventando un’emergenza ma il Sindaco e l’assessore preposto minimizzano sempre la questione. Per non parlare del decoro, la sporcizia è ovunque ma AMAG Ambiente continua a lasciare a casa lavoratori ed esternalizzare i servizi per lo più con affidamenti diretti senza gara a cooperative, con i risultati evidenti a tutta la comunità. Per stare nell’ambito dei rifiuti il centrosinistra sembra desiderare vedere Aral in difficoltà come ai tempi in cui amministravano e l’avevano portata sull’orlo del fallimento: oggi, stralciando le parti più significative dal piano industriale di Aral che avrebbero portato i maggiori benefici economici all’azienda, si condanna la città ad affrontare nel suo prossimo futuro un’emergenza rifiuti e l’innalzamento della tariffa rifiuti. Il dubbio legittimo è che si voglia mettere in ginocchio l’azienda per soddisfare gli appetiti di qualcuno e questo non possiamo permetterlo. Ma ad essere in difficoltà è tutta la galassia delle aziende partecipate del Comune come le dimissioni dell’Amministratore Delegato di AMAG e dell’Amministratore Unico di AMAG Reti Idriche hanno evidenziato plasticamente”.

Locci poi torna a parlare dell’amministrazione sotto un piano politico: “Questa amministrazione è riuscita a cancellare molte delle cose avviate dalla precedente amministrazione: non parlo solo di manifestazioni, eventi, attività di marketing territoriale e promozione del territorio. Penso anche a grandi progetti come la Smart city, praticamente cancellata nonostante le numerose promesse di portarla avanti. E tanti altri progetti vanno avanti grazie agli uffici ed al personale che continua sulla strada tracciata dai precedenti amministratori ma sono tuttora a rischio per l’incapacità e l’immobilismo degli attuali amministratori, dal nuovo ospedale al secondo ponte sul fiume Bormida, dal Teatro all’ex ospedale militare”.

Alla fine del video Locci ringrazia il Governo Meloni per il sostegno ai progetti per lo sviluppo di Alessandria, a partire dall’investimento per lo scalo ferroviario, per poi rivolgersi ai cittadini promettendo un maggior uso dei social per informare i cittadini “della pessima amministrazione di Giorgio Abonante e della scapestrata squadra di assessori targati PD e M5S” e assicurando in conclusione “noi ci siamo e continueremo a vigilare a testa alta e senza paura!”.