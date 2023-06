Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 30 giugno – Cieli nuvolosi o molto nuvolosi, già dalle prime ore della giornata avremo rovesci o temporali a carattere sparso. Dal pomeriggio la tendenza è verso una diffusione e intensificazione dei fenomeni specie tra astigiano, alessandrino e parte del cuneese, fenomeni che localmente potrebbero risultare intensi con abbondanti precipitazioni e locali grandinate. Nel resto della regione precipitazioni più sporadiche, ma comunque localmente intense, migliora gradualmente a partire dalla notte su sabato con schiarite più ampie. Ventilazione debole sui rilievi, vista però in aumento nel corso della giornata. Variabile in pianura, da non escludere però forti raffiche di vento durante i temporali più intensi. Temperature in calo specie i valori massimi che saranno compresi tra i 21/23º.

Sabato 1° luglio – Cieli parzialmente nuvolosi al mattino, poco nuvolosi nel pomeriggio con addensamenti più compatti lungo i rilievi alpini. Precipitazioni praticamente assenti, rovesci localizzati tuttavia saranno possibili sulla catena alpina. Ventilazione generalmente debole dai quadranti settentrionali, temperature stazionarie o in lieve calo le minime.

Domenica 2 luglio – Cieli sereni o poco nuvolosi, precipitazioni assenti, salvo locali rovesci sui settori montani nel pomeriggio. Ventilazione debole a tutte le quote, di direzione variabile in pianura. Temperature stazionarie.

Prossima settimana – La prima settimana di luglio esordirà con il bel tempo e temperature gradevoli, caldo si ma moderato, con temperature vicine alle medie stagionali. L’anticiclone delle Azzorre sarà garanzia di giornate soleggiate e cieli tersi, da non escludere tuttavia lo sviluppo di temporali durante il pomeriggio su zone montane e pedemontane con locali sconfinamenti alle vicine pianure.

Manuel Atzori