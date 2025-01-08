Attualità Cronaca Video

Volontari sul Tevere, rimossi 100 kg di rifiuti galleggianti

Di

Set 8, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Due gommoni in azione lungo il Tevere, con un duplice obiettivo: rimuovere i rifiuti galleggianti e sensibilizzare cittadini e turisti sull’urgenza di tutelare il fiume per salvaguardare il mare. È l’iniziativa realizzata da Fondazione Marevivo con il sostegno di Arca Fondi SGR e Gruppo Banca Popolare del Lazio – Blu Banca, che ha visto impegnati 20 volontari a Roma nel tratto di fiume compreso tra la sede della Fondazione e Ponte Garibaldi, permettendo di raccogliere 100 chili di rifiuti.
spf/fsc/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Il Comune di Alessandria fa causa a ‘Gestioni Cimiteriali’ per oltre 3 milioni di euro

Set 9, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Esteri Politica

Norvegia: centrosinistra verso la vittoria

Set 9, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 9 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 8, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Perugia, scoperti 100 lavoratori irregolari e violazione 40% scontrini

Set 9, 2025
IN EVIDENZA

Padova, sequestrati 156 mila prodotti di cancelleria non conformi

Set 9, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti, vendemmia delle mele: ottima qualità e importante valorizzazione del territorio

Set 9, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Il Comune di Alessandria fa causa a ‘Gestioni Cimiteriali’ per oltre 3 milioni di euro

Set 9, 2025 Raimondo Bovone