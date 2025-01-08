Salute & Scienza Video

Osteoporosi, perché può iniziare dall’infanzia

Di

Set 8, 2025


MILANO (ITALPRESS) – L’osteoporosi, malattia caratterizzata da diminuzione della densità delle ossa e alterazioni della loro micro-architettura, può iniziare fin dall’infanzia. Nel centesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori precoci che possono minare la salute delle ossa nell’infanzia e nell’adolescenza. Tra questi l’inattività fisica, la malnutrizione, la celiachia, i disturbi del comportamento alimentare, la carenza di vitamina D, l’assenza del ciclo mestruale, le patologie croniche per cui il bambino è sempre tenuto in casa. E  analizza il  ruolo dell’attività fisica, di un’adeguata nutrizione e dell’attenzione ai fattori genetici per prevenirla e curarla tempestivamente.
abr/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Politica Video

Scuola, il ministro Valditara: “La maggioranza degli studenti favorevole a stop cellulari”

Set 8, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro: a settembre 44.000 assunzioni nel settore primario

Set 8, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Bernini: “Con la Compagnia di San Paolo investiamo per nuove opportunità”

Set 8, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

Volontari in azione sul Tevere, rimossi 100 kg di rifiuti galleggianti

Set 8, 2025
Salute & Scienza Video

Osteoporosi, perché può iniziare dall’infanzia

Set 8, 2025
Attualità Politica Video

Scuola, il ministro Valditara: “La maggioranza degli studenti favorevole a stop cellulari”

Set 8, 2025