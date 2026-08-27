Roma: arrestato sul litorale 33enne francese per violazione del divieto di avvicinamento

ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato un cittadino francese di 33 anni sorpreso, unitamente ad una cittadina italiana di 49 anni, all’interno di uno stabilimento balneare dove avevano allestito un giaciglio di fortuna, in quanto, in esito ad un controllo alle banche dati, risultava essere destinatario di un divieto di avvicinamento proprio alla donna con cui si accompagnava. Entrambi sono stati inoltre denunciati a piede libero alla Autorità Giudiziaria per violazione dei sigilli. Il cittadino francese aveva precedenti per detenzione abusiva di armi, estorsione, ricettazione e maltrattamenti in famiglia, quest’ultimo reato, perpetrato in danno della donna italiana alla quale si accompagnava, gli era costato un’ordinanza di applicazione del divieto di avvicinamento a meno di 1.000 metri da parte del Tribunale di Roma, emessa appena dieci giorni fa. Il soggetto è stato tratto in arresto ed allo stesso è stata notificata una ulteriore ordinanza del Tribunale capitolino che gli imponeva il divieto di dimora nel comune di Roma, alla luce dell’avvenuto accertamento, già la scorsa settimana, della trasgressione delle prescrizioni inerenti all’originaria misura del divieto di avvicinamento.

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Fonte video: Guardia di Finanza