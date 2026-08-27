Attualità Cronaca Video

Napoli: catturato un latitante del clan camorristico Amato-Pagano

Di

Ago 27, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato-Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Casoria, hanno arrestato l’uomo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. L’indagato è accusato, in concorso con altre due persone già arrestate due mesi fa, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Dda partenopea, il gruppo criminale operava nel territorio di Casavatore prendendo di mira ed estorcendo denaro agli imprenditori edili della zona.

pc/mca1

(Fonte video: Dia)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Governo proroga lo sconto accise e approva il decreto per la continuità dell’ex-Ilva

Ago 26, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 26, 2026 Raimondo Bovone
Sport Video

Giochi del Mediterraneo: Leonardi d’argento nei 200m di nuoto pinnato

Ago 26, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Napoli: catturato un latitante del clan camorristico Amato-Pagano

Ago 27, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Alessandria Volley ha presentato in Comune il nuovo progetto che punta sui giovani

Ago 27, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA

Il ministro Urso: “Prioritario costruire un mercato unico UE dell’Energia”

Ago 27, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: a Neurochirurgia protesi su misura per intervento alla colonna vertebrale

Ago 27, 2026 Raimondo Bovone