Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Spettacoli

Al via ‘PeM! – Parole e Musica in Monferrato’, più di un festival, un brand di territorio

DiRaimondo Bovone

Ago 27, 2026 , , , , , , ,

10 comuni, 18 appuntamenti, un mese e mezzo di intrattenimento di qualità: dal cantautorato di Simone Cristicchi e Amara alla comicità di Alessandra Faiella e Gianluca Impastato, con grande spazio agli scrittori e un occhio particolare al giornalismo, vera novità di questa edizione n. 21.
INFO – https://www.pemfestival.it/

Prende il via domani, venerdì 28 agosto, per concludersi lunedì 12 ottobre, la nuova edizione di “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”, rassegna piemontese dedicata a incontri, narrazioni e musica.
Il programma conta 18 appuntamenti e 9 diversi intervistatori, fra cui Gianmaurizio Foderaro di RAI Isoradio, con un cast che unisce musica, teatro e cultura: tra i nomi coinvolti figurano Alessandra Faiella, Nicola Vitiello, Gianluca Impastato, Amara, Simone Cristicchi, Danilo Sacco, Lella Costa, Giuseppe Culicchia, Nicola Ghittoni, Niccolò Zancan, Saba Anglana e Guido Saracco, accanto a molti altri ospiti, dando spazio anche ad artisti locali.
Gli eventi, a ingresso libero, ruotano attorno a una formula distintiva: interviste-incontro in cui artisti e intellettuali si raccontano, alternando parole ed esibizioni dal vivo. Un format che potremmo definire giornalismo in scena, un ibrido tra approfondimento giornalistico e performance dal vivo.
Il festival si sviluppa su più location, con San Salvatore Monferrato come punto di partenza e tappe a Fubine Monferrato, al Country Sport Village di Mirabello Monferrato, Balzola, Valenza, Lu-Cuccaro Monferrato, Villadeati, Pecetto di Valenza, Rivarone, Casale Monferrato, Alessandria, per arrivare fino all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, nel comune di CellaMonte.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio: “L’obiettivo è, e sempre più deve essere, saper ‘fare squadra’, nella consapevolezza che abbiamo un obiettivo che ci unisce: far conoscere sempre di più la bellezza, la capacità di accoglienza e la ricchezza di proposte del Monferrato, e di tutta la nostra provincia”.
Così il sindaco di San Salvatore Monferrato, Corrado Tagliabue: “Ventuno anni fa, immaginare un festival di parole e musica capace di legare i comuni vicini e dare un’identità nuova al nostro territorio poteva sembrare un azzardo. Nel tempo PeM è cresciuto, trovando la sua strada e, grazie al lavoro di tanti, si è affermato, coinvolgendo ogni anno più persone, più Comuni, più comunità”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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