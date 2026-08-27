Al via ‘PeM! – Parole e Musica in Monferrato’, più di un festival, un brand di territorio

10 comuni, 18 appuntamenti, un mese e mezzo di intrattenimento di qualità: dal cantautorato di Simone Cristicchi e Amara alla comicità di Alessandra Faiella e Gianluca Impastato, con grande spazio agli scrittori e un occhio particolare al giornalismo, vera novità di questa edizione n. 21.

INFO – https://www.pemfestival.it/

Prende il via domani, venerdì 28 agosto, per concludersi lunedì 12 ottobre, la nuova edizione di “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”, rassegna piemontese dedicata a incontri, narrazioni e musica.

Il programma conta 18 appuntamenti e 9 diversi intervistatori, fra cui Gianmaurizio Foderaro di RAI Isoradio, con un cast che unisce musica, teatro e cultura: tra i nomi coinvolti figurano Alessandra Faiella, Nicola Vitiello, Gianluca Impastato, Amara, Simone Cristicchi, Danilo Sacco, Lella Costa, Giuseppe Culicchia, Nicola Ghittoni, Niccolò Zancan, Saba Anglana e Guido Saracco, accanto a molti altri ospiti, dando spazio anche ad artisti locali.

Gli eventi, a ingresso libero, ruotano attorno a una formula distintiva: interviste-incontro in cui artisti e intellettuali si raccontano, alternando parole ed esibizioni dal vivo. Un format che potremmo definire giornalismo in scena, un ibrido tra approfondimento giornalistico e performance dal vivo.

Il festival si sviluppa su più location, con San Salvatore Monferrato come punto di partenza e tappe a Fubine Monferrato, al Country Sport Village di Mirabello Monferrato, Balzola, Valenza, Lu-Cuccaro Monferrato, Villadeati, Pecetto di Valenza, Rivarone, Casale Monferrato, Alessandria, per arrivare fino all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, nel comune di CellaMonte.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio: “L’obiettivo è, e sempre più deve essere, saper ‘fare squadra’, nella consapevolezza che abbiamo un obiettivo che ci unisce: far conoscere sempre di più la bellezza, la capacità di accoglienza e la ricchezza di proposte del Monferrato, e di tutta la nostra provincia”.

Così il sindaco di San Salvatore Monferrato, Corrado Tagliabue: “Ventuno anni fa, immaginare un festival di parole e musica capace di legare i comuni vicini e dare un’identità nuova al nostro territorio poteva sembrare un azzardo. Nel tempo PeM è cresciuto, trovando la sua strada e, grazie al lavoro di tanti, si è affermato, coinvolgendo ogni anno più persone, più Comuni, più comunità”.