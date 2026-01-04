Attualità IN EVIDENZA Politica

Venezuela, Salvini: “Strada maestra per controversie internazionali sia diplomazia”

Gen 4, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno avrà nostalgia di Maduro, responsabile di aver affamato e oppresso per anni il suo popolo.
Detto questo, per la Lega la strada maestra per risolvere le controversie internazionali e chiudere i conflitti in corso deve tornare a essere la diplomazia, rispettando il diritto dei popoli a decidere del proprio futuro. Illuminanti al proposito le parole del Papa, che chiede di garantire la sovranità nazionale del Venezuela e assicurare lo stato di diritto”. Così su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

