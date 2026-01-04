Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Tajani “A Crans Montana 6 vittime italiane, torneranno con volo di stato”

Gen 4, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo le vittime italiane sono 6 e tutte accertate”: lo ha afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento telefonico con il TG2 parlando dei morti accertati per l’incendio del Constellation a Crans Montana, la notte di capodanno. “I feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia: tre saranno oggi al Niguarda e una a Torino. Per quanto riguarda invece i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di stato organizzato dall’Aeronautica militare” ha concluso Tajani.

