Varese, denunciata creatrice di contenuti per evasione fiscale da 1,5 milioni

VARESE (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno scoperto un’imprenditrice dell’online che, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari, dichiarava poco più di 50.000 euro di ricavi. Inoltre, nei primi mesi del 2022 la content creator decideva di spostare la propria residenza anagrafica in Svizzera, al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole, ma veniva disconosciuto in quanto mancavano gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine. All’esito delle attività di controllo, la stessa è stata denunciata per il reato di dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022 e sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di Irpef evasa, comprensivo di tassa etica.

