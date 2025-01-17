Il ministro Valditara: “La lotta al bullismo è essenziale per la cultura del rispetto”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho voluto divulgare i primi risultati delle ispezioni nelle scuole per il caso drammatico che ha coinvolto Paolo, per dare un segnale forte di trasparenza e anche di grande attenzione a un tema così delicato. L’impegno costante nella lotta contro il bullismo è un pilastro essenziale per radicare la cultura del rispetto”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

(Fonte video: ministero dell’Istruzione e del Merito)

