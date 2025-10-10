Il ministro Valditara “Con il divieto del cellulare a scuola tuteliamo la salute dei giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il divieto dell’uso del cellulare in classe tuteliamo la salute dei giovani, tutti gli studi dimostrano che l’uso frequente del cellulare crea dipendenza e incide sulla capacità di concertazione, di memorizzare, e sull’apprendimento, l’uso del cellulare porta a degli esiti peggiori rispetto all’apprendimento con altri strumenti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite di “Morning news”, su Canale 5.

Tra le altre novità del nuovo anno scolastico c’è anche quella che riguarda il nuovo esame di maturità: “è un cambiamento innanzitutto culturale, esame di Stato è molto algido, valutare non soltanto le competenze, le conoscenze dello studente ma anche quel grado di autonomia, quel grado di responsabilità, insomma quella crescita della persona a 360 gradi, non a caso abbiamo voluto premiare azioni particolarmente meritevoli. Va detto anche che questo esame fa chiarezza”.

