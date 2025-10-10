UE, von der Leyen: “Difenderemo ogni centimetro del nostro territorio”

STRASBURGO (ITALPRESS) – “La Nato resterà fondamentale, ma solo una posizione di difesa europea forte e credibile può garantire la nostra sicurezza. La settimana scorsa, quando ho visitato gli Stati membri in prima linea, ho potuto constatare che nessuno conosce la minaccia russa meglio di loro. Il versante orientale dell’Europa protegge tutto il continente dal Mar Baltico al Mar Nero. Per questo motivo dobbiamo investire per sostenerli con una sorveglianza del versante orientale. Ciò implica dotare l’Europa di mezzi strategici indipendenti: dobbiamo investire la sorveglianza spaziale in tempo reale perchè nessun movimento di forze passi inosservato, dobbiamo rispondere all’appello dei nostri amici baltici per costruire questo muro di droni. E’ il fondamento di una difesa credibile. L’Europa difenderà ogni centimetro quadrato del suo territorio”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen rivolgendosi alla plenaria dell’Europarlamento di Strasburgo in occasione del discorso sullo stato dell’unione.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).