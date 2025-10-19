Dagli USA: “Imminente attacco Hamas contro i civili a Gaza, tregua a rischio”

MILANO (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti hanno informato le nazioni garanti dell’accordo di pace di Gaza di rapporti credibili che indicano un’imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza. Questo attacco pianificato contro i civili palestinesi costituirebbe una violazione diretta e grave dell’accordo di cessate il fuoco e comprometterebbe i significativi progressi ottenuti grazie agli sforzi di mediazione. I garanti chiedono ad Hamas di rispettare i propri obblighi previsti dai termini del cessate il fuoco. Se Hamas dovesse procedere con questo attacco, saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco. Gli Stati Uniti e gli altri garanti restano risoluti nel nostro impegno a garantire la sicurezza dei civili, a mantenere la calma sul campo e a promuovere la pace e la prosperità per la popolazione di Gaza e per l’intera regione”. Lo dice sui suoi canali sociali il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

