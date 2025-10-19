Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: entro il 31 ottobre le domande per la Carta della Cultura 2025

Raimondo Bovone

Dal 1° al 31 ottobre 2025, tramite App IO, si può richiedere la “Carta della Cultura 2025”, iniziativa del Ministero della cultura (Mic). La misura è un contributo di 100 euro per l’acquisto di libri, sia cartacei che digitali, per contrastare la povertà educativa e culturale. Potranno presentare domanda i nuclei familiari residenti in Italia con un ISEE inferiore a 15.000 euro.
La Carta è in formato digitale e ha valore di 100 euro per ciascuna annualità. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite l’App IO, l’App dei servizi pubblici e accessibile in modo semplice, veloce e sicuro, utilizzando SPID e/o CIE. È assegnata una sola Carta per nucleo familiare e le graduatorie saranno stilate in base all’ISEE in ordine crescente e in ordine di presentazione della richiesta fino a esaurimento fondi.
L’esito della domanda sarà notificato tramite l’app e i beneficiari riceveranno la Carta nel “Portafoglio” dell’app e avranno 12 mesi dal rilascio per utilizzarla.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

