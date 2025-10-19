ACLI: entro il 31 ottobre le domande per la Carta della Cultura 2025

Dal 1° al 31 ottobre 2025, tramite App IO, si può richiedere la “Carta della Cultura 2025”, iniziativa del Ministero della cultura (Mic). La misura è un contributo di 100 euro per l’acquisto di libri, sia cartacei che digitali, per contrastare la povertà educativa e culturale. Potranno presentare domanda i nuclei familiari residenti in Italia con un ISEE inferiore a 15.000 euro.

La Carta è in formato digitale e ha valore di 100 euro per ciascuna annualità. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite l’App IO, l’App dei servizi pubblici e accessibile in modo semplice, veloce e sicuro, utilizzando SPID e/o CIE. È assegnata una sola Carta per nucleo familiare e le graduatorie saranno stilate in base all’ISEE in ordine crescente e in ordine di presentazione della richiesta fino a esaurimento fondi.

L’esito della domanda sarà notificato tramite l’app e i beneficiari riceveranno la Carta nel “Portafoglio” dell’app e avranno 12 mesi dal rilascio per utilizzarla.

