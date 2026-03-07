IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Agricoltura EcoDigital guidata da donne e giovani”

Di

Mar 7, 2026


TORINO (ITALPRESS) – Alla vigilia della festa della donna si è tenuto al Mercato del Corso di Torino “Piemonte EcoDigital – Giovani e donne al centro della transizione tra agricoltura e innovazione”, l’appuntamento promosso dalla rete EcoDigital in occasione della Festa della Donna con la collaborazione di Coldiretti Torino e Coldiretti Donna e giovani impresa. Un confronto concreto tra istituzioni, imprenditrici agricole e startup dell’ecosistema italiano, sullo sfondo di dati che parlano chiaro: 121,6 milioni di euro investiti nell’AgriFoodTech nel 2024, +18% in un anno, 501 startup attive e oltre 4.000 nuovi posti di lavoro. “L’agricoltura è il settore che può guidare la trasformazione ecologica invece di subirla. La sfida ecodigital serve sia sull’attenzione ecologica sia sull’uso migliore del digitale: dall’agricoltura di precisione alle nuove forme idroponiche, c’è moltissimo da fare. E i giovani e le donne sono stati il motore di questa innovazione”, ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete #EcoDigital.

sat/mca1
(Fonte video: Fondazione UniVerde)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Cina: cittadini cinesi evacuati dall’Iran arrivano in Azerbaigian

Mar 7, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Referendum, Di Pietro: “Si vota per la democrazia, non per un partito o sul Governo”

Mar 7, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Associazione mutilati e invalidi civili: Piercarlo Fabbio eletto presidente provinciale

Mar 7, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Agricoltura EcoDigital guidata da donne e giovani”

Mar 7, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Cina: cittadini cinesi evacuati dall’Iran arrivano in Azerbaigian

Mar 7, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Referendum, Di Pietro: “Si vota per la democrazia, non per un partito o sul Governo”

Mar 7, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: al Moccagatta arriva la Vis Pesaro, imbattuta contro la Next Gen

Mar 7, 2026 Raimondo Bovone