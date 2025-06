Regione Piemonte, con RFI e Trenitalia si punta sulla sicurezza di stazioni e treni

L’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle infrastrutture ferroviarie e del servizio di trasporto in Piemonte è stato oggetto dei lavori della seconda Commissione, dove sono stati auditi i rappresentanti di Trenitalia e RFI.

Il gruppo FS, attraverso Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, sta puntando sulla neonata FS Security, per gestire in modo integrato tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. Questa società si occupa di sorveglianza, prevenzione e gestione delle emergenze, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti gli utenti della ferrovia. Importante è la collaborazione con il Ministero dell’Interno che, grazie alla Polfer, permette di coordinare le attività di sicurezza e di prevenzione, garantendo un intervento tempestivo in caso di emergenze. Sui nuovi vettori si punta sulle telecamere fisse, mentre il personale viene dotato di body-cam per le aggressioni al personale viaggiante, in flessione secondo gli ultimi dati. Trenitalia ha ricordato l’installazione, a Torino Porta Nuova, dei tornelli di accesso ai binari e di sistemi anti-contraffazione per i titoli di viaggio.

La puntualità percepita dai viaggiatori si riferisce al numero di treni che arrivano entro un certo lasso di tempo rispetto all’orario previsto. Trenitalia ha comunicato l’ultima statistica che si attesta al 94%. Quanto alla comunicazione all’utenza, RFI è competente per le stazioni, Trenitalia per i convogli.

L’interazione tra le sale operative offre un’informazione in tempo reale, mettendo in atto le alternative come i mezzi sostitutivi su gomma. Nella soppressione dei treni, 160 negli ultimi mesi, l’incidenza maggiore è stata causata dagli scioperi. Con ‘RFI risponde’ si ricevono reclami e segnalazioni sui servizi al pubblico, con l’impegno a fornire motivata risposta entro 30/60 giorni solari.

Attualmente in Piemonte le stazioni adeguate alle esigenze dei disabili sono 21.

Con l’ultimazione dei lavori sull’Alta Velocità Novese (Terzo Valico), prevista per il 2027, miglioreranno i collegamenti tra Genova e Torino.