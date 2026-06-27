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Università, Bernini: “Aumentato di 50 milioni il Fondo di Finanziamento Ordinario”

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Giu 27, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo aumentato di 50 milioni il Fondo di Finanziamento Ordinario, il principale canale di sostegno pubblico per le università italiane che ora arriva a valere quasi 9,5 miliardi”. Lo scrive su X il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

“Questo intervento dimostra ancora una volta che università e formazione al centro delle politiche pubbliche del Governo, dando continuità al percorso di rafforzamento degli investimenti nel settore della conoscenza.  Le risorse aggiuntive consolidano l’intero sistema universitario, valorizzando la qualità della ricerca e garantendo la sostenibilità finanziaria degli atenei”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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