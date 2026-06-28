Lilt Virtus Alessandria Pallavolo: prosegue la costruzione della società

Dopo i primi colpi estivi, sfociati nell’ingaggio di Claudio Capra con il ruolo di Direttore Sportivo ed Elisa Milan con il ruolo di responsabile MINIVOLLEY e coach Under 12-13, entrambi provenienti dall’Alessandria Volley, la LILT VIRTUS ALESSANDRIA PALLAVOLO ha iniziato il percorso dei rinnovi dello staff tecnico. In questa ottica il primo tassello è la riconferma di coach Marco Pietro Pizzo nello staff tecnico del settore giovanile per la stagione 2026 2027.

Nella prossima stagione Pizzo continuerà il lavoro di aiuto allenatore che, come ha specificato il presidente Riccardo Romaniello, “sarà fondamentale nel percorso di crescita tecnica e personale delle atlete, perché la pallavolo non è solo tecnica e risultati, ma anche esperienza da trasmettere, valori da condividere e passione e tutto ciò incarna l’identità del sodalizio, da coltivare giorno dopo giorno”.

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