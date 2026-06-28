ACLI: Invalidità Civile, gli importi del 2026

La Pensione di Invalidità Civile e riconosciuta alle persone invalide civili con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale o parziale inabilità lavorativa. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali.

Nel 2026 l’INPS ha aggiornato importi e limiti di reddito per le Pensioni Invalidità Civile: Invalidità Civile al 100%: pensione mensile di 340,71 euro, limite di reddito annuo 20.029,55 euro; Invalidità Civile parziale 74%-99%: assegno mensile di 340,71 euro, limite di reddito annuo 5.852,21 euro.

La Pensione di Invalidità Civile è erogata ai cittadini italiani residenti in Italia e ai cittadini comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti residenti in Italia. Il beneficio può essere richiesto da persone che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità, non è reversibile ai superstiti.

Attualmente la prestazione spetta fino al compimento dei 67 anni. Al suddetto compimento sarà trasformata automaticamente in Assegno Sociale.

Ricordiamo che nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l’importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite INAIL, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili a imposta sostitutiva dell’Irpef.

Al riguardo occorre sottolineare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell’assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

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