Attualità Economia IN EVIDENZA

La premier Meloni: “Riprogrammati con la UE 7 miliardi di euro per imprese, alloggi ed energia”

Di

Mar 26, 2026 , , , , , , ,

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha chiesto e ottenuto in Europa, nell’ambito della revisione di medio termine della politica di coesione, un risultato molto significativo: la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, che saranno destinati alla competitività delle imprese italiane, alle misure per realizzare alloggi a prezzi calmierati e agli interventi sul fronte idrico ed energetico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolineando che “l’Italia ha sempre sostenuto l’esigenza di maggiore flessibilità e semplificazione per garantire un utilizzo più efficace e concreto delle risorse europee. Obiettivo portato avanti dalla riforma delle politiche di coesione promossa dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto. Questo Governo continuerà a lavorare, come ha fatto fin dall’inizio, per mettere a terra le risorse europee e utilizzarle al meglio per sostenere lo sviluppo e la crescita della Nazione”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte: Elena Chiorino ieri ha rimesso il mandato di vice-presidente

Mar 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Napoli: blitz dei Carabinieri in un campo nomadi, sequestri e proteste

Mar 26, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Guerra: ondata di missili balistici dall’Iran contro Israele, 6 feriti

Mar 26, 2026

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

La premier Meloni: “Riprogrammati con la UE 7 miliardi di euro per imprese, alloggi ed energia”

Mar 26, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte: Elena Chiorino ieri ha rimesso il mandato di vice-presidente

Mar 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Napoli: blitz dei Carabinieri in un campo nomadi, sequestri e proteste

Mar 26, 2026
Attualità Alessandrina Eventi Spettacoli

Monastero Bormida: sabato 28 marzo il Teatro Comunale ospita ‘La notte dei cantautori’

Mar 26, 2026 Raimondo Bovone