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Il governatore Schifani: “Abbiamo riportato a casa 30 palazzi della Regione Sicilia”

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Mar 26, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “A chi si lamenta sempre, voglio dire una cosa semplice: io guardo i fatti. Dopo 19 anni, abbiamo riportato a casa 30 palazzi della Regione. Immobili che in passato erano stati venduti e poi riaffittati, con un costo di circa 17 milioni di euro all’anno. Soldi dei cittadini. In totale, questa operazione, rivelatasi poco felice, è costata centinaia di milioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana intervenendo con un video su YouTube per commentare il riacquisto, da parte della Regione, degli immobili che ospitano uffici dell’amministrazione. “Noi abbiamo deciso di cambiare strada. Grazie alla solidità dei conti, abbiamo investito 68 milioni per riacquistare questi immobili e tornare finalmente proprietari. Questo significa meno sprechi, più controllo pubblico e un risparmio concreto già nei prossimi anni. Mentre qualcuno continua a criticare, noi lavoriamo per sistemare quello che non funzionava. Meno parole, più risultati”.
vbo/mca3
(fonte video: Regione Siciliana)

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