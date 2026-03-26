Regione Piemonte: Elena Chiorino ieri ha rimesso il mandato di vice-presidente

Alla luce dell’ondata di dimissioni seguite all’esito referendario, Elena Chiorino ha restituito ieri la delega alla vicepresidenza della Regione Piemonte. Con il presidente Cirio si è condivisa l’opportunità che, in questo particolare momento, la funzione di massima rappresentanza istituzionale dell’ente non sia più in capo a Chiorino, che resta assessore con le deleghe operative al Lavoro. La vicepresidenza è stata assegnata all’assessore Maurizio Marrone.

L’assessore Elena Chiorino

LE PAROLE – Così Elena Chiorino: «In riferimento alla richiesta di chiarimenti (sulla vicenda che ha coinvolto anche il sottosegretario Delmastro, di cui era socia, ndr), ribadisco che sono pronta fin da ora a fornire tutte le spiegazioni relative a questa vicenda di fronte all’aula del Consiglio regionale, perché sono una persona trasparente e non ho nulla da nascondere».

Così il presidente Cirio: «Apprezzo il gesto di Elena Chiorino. Non ho dubbi sulla sua capacità e la sua correttezza. Tuttavia la leggerezza che ha compiuto è stata grave, perché fatta da chi ha ruoli istituzionali importanti e necessitava di una reazione da parte della Regione, ragionata ed equilibrata».