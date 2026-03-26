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Regione Piemonte: Elena Chiorino ieri ha rimesso il mandato di vice-presidente

DiRaimondo Bovone

Mar 26, 2026 , , , , ,

Alla luce dell’ondata di dimissioni seguite all’esito referendario, Elena Chiorino ha restituito ieri la delega alla vicepresidenza della Regione Piemonte. Con il presidente Cirio si è condivisa l’opportunità che, in questo particolare momento, la funzione di massima rappresentanza istituzionale dell’ente non sia più in capo a Chiorino, che resta assessore con le deleghe operative al Lavoro. La vicepresidenza è stata assegnata all’assessore Maurizio Marrone.

L’assessore Elena Chiorino

LE PAROLE – Così Elena Chiorino: «In riferimento alla richiesta di chiarimenti (sulla vicenda che ha coinvolto anche il sottosegretario Delmastro, di cui era socia, ndr), ribadisco che sono pronta fin da ora a fornire tutte le spiegazioni relative a questa vicenda di fronte all’aula del Consiglio regionale, perché sono una persona trasparente e non ho nulla da nascondere».
Così il presidente Cirio: «Apprezzo il gesto di Elena Chiorino. Non ho dubbi sulla sua capacità e la sua correttezza. Tuttavia la leggerezza che ha compiuto è stata grave, perché fatta da chi ha ruoli istituzionali importanti e necessitava di una reazione da parte della Regione, ragionata ed equilibrata». 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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