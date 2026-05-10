Ue, Grech “Il sogno di Spinelli è sempre vivo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema del federalismo è clou, divide e unisce. L’idea del Manifesto di Ventotene era di un’Unione Europea federalista. Quasi 70 anni dopo siamo ancora a metà strada. Questo, però, non dovrebbe scoraggiarci, perché la strada che abbiamo fatto assieme ha già dato abbastanza potere a questa Unione forse da generare invida in altre forze, rabbia, al punto che si cerca anche di distruggere perché si teme”. Lo ha detto Elena Grech, Vice Capo Rappresentanza Commissione europea in Italia, in occasione del Ventotene Europa Festival. “Quando la pressione da fuori diventa forte l’Unione diventa più solida. Il lavoro non è compiuto, il sogno di Spinelli è sempre vivo. Mi fa molto piacere vedere qua tutti questi giovani appassionati dell’idea di un’Europa federalista che ci porterà al sogno finale di Spinelli”.

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